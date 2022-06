Qui sont les deux députés élus ce dimanche ? 

Philippe Dunoyer, député de la première

Le député sortant, issu de Calédonie ensemble, portait les couleurs de la majorité présidentielle pour ce scrutin. Au second tour, il était face à Wali Wahetra. Retrouvez le portrait d’un homme qui ne se destinait pas à la politique et son programme de candidat à l’Assemblée nationale.





En 2017, il l’avait emporté pour Calédonie ensemble avec 59,15 % des suffrages contre Sonia Backès, dissidente du Rassemblement – Les Républicains. Il succédait alors à Sonia Lagarde.

Nicolas Metzdorf, député de la seconde

Le maire de La Foa a donc été élu député de la seconde circonscription, face à Gérard Reignier.





Retrouvez le portrait d’un homme qui se destinait à reprendre l’exploitation agricole de son père, à Poya. Et son programme de candidat aux législatives sous la bannière de la majorité présidentielle.

Un candidat de la majorité présidentielle face à un représentant FLNKS Indépendantistes et nationalistes. Telle était l’affiche dans les deux circonscriptions du territoire. Une telle configuration n’était pas survenue depuis le scrutin de 2007, où deux batailles UMP-FLNKS étaient survenues au second round : Gaël Yanno-Charles Washetine et Pierre Frogier-Charles Pidjot.