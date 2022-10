Les Calédoniens invités à rendre hommage à Louis Kotra Uregei au siège de l’USTKE

L’USTKE et le Parti travailliste ont mis en place, depuis samedi matin, une chapelle ardente au siège du syndicat où les Calédoniens peuvent venir se recueillir en la mémoire de Louis Kotra Uregei. Le site est ouvert tous les jours, de 9 heures à 21 heures, jusqu’au rapatriement de son corps depuis la Métropole et la tenue de ses obsèques, dont la date n’est pas encore connue précisément.

Une manière, pour tous ceux qui l’ont côtoyé, de rendre hommage à ses quarante ans de militantisme, sur le front social et politique. Fondateur de l’USTKE, puis du Parti travailliste, cette figure emblématique du pays est décédée, jeudi, à l’âge de 71 ans, des suites d’une longue maladie.

"Un séisme a secoué le monde syndical et politique"

"Quand il est parti en France il y a plus d’un an pour être soigné, on savait qu’il pourrait ne pas revenir en vie. Mais même si on se préparait, sur le plan spirituel, à son décès, l’annonce de sa mort a été très brutale, confie Fidel Malalua, quatrième vice-président de l’USTKE. Ce moment de recueillement que l’on organise à notre siège, c’est pour atténuer le séisme qui a secoué tout le monde syndical et politique, dans l’attente du retour de sa dépouille. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui veulent venir anonymement. C’est aussi l’occasion d’échanger et de partager des souvenirs."