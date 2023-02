Les trajectoires des deux dépressions tropicales se précisent

Dans son bulletin d'activité cyclonique mis à jour ce lundi à midi, Météo France précise qu'il existe un risque fort de formation d'une dépression tropicale modérée au nord-est du Vanuatu dans les prochaines 24 heures et un risque faible de formation d'une dépression tropicale modérée entre jeudi et vendredi au nord de la Nouvelle-Calédonie.

Passage au plus près mercredi soir

La première dépression tropicale devrait évoluer au stade de dépression tropicale forte, à proximité du Vanuatu, avec un passage mercredi soir au plus près de la Nouvelle-Calédonie, avant de s'évacuer au sud-est. Selon le scénario actuel, les impacts seraient limités sur le territoire. La seconde dépression tropicale a une probabilité plus faible d'atteindre le stade de dépression tropicale modérée et occasionnerait une dégradation significative du temps également sur le Vanuatu. Les impacts resteraient là aussi limités sur la Nouvelle-Calédonie.