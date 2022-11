[VIDÉO] La culture geek vibre à nouveau

La Maison des artisans a depuis ce vendredi pris un air de scène de jeu géante. Annulé l’année dernière en raison de la pandémie, le Week-end geek refait surface. Une dixième édition avec des invités internationaux et un public déjà au rendez-vous pour le premier jour. Plongée dans un univers singulier au milieu des jeux vidéo rétros, des jeux de société, des tenues de personnages. Le salon ouvrira ses portes ce samedi et dimanche entre 9h et 17h.