[VIDÉO] Tchia, le jeu qui se déroule en Calédonie, disponible sur PS4 et sur PS5 le 21 mars

Sony n'a pas lésiné pour présenter son prochain jeu... "Préparez-vous pour un périple tropical mouvementé dans Tchia, disponible le 21 mars 2023 ! Dans cette aventure de type sandbox en monde ouvert, vous affronterez le tyran Meavora sur un archipel inspiré de la Nouvelle-Calédonie afin de sauver votre père. Ce conte riche en émotions sera disponible sur PS4 et PS5. Le jeu sera également disponible dès sa sortie via PlayStation Plus Extra."

C'est vrai que le jeu calédonien semble sublime... On vous laisse juger :

Une idée du gameplay ? Déjà début décembre 2021, les développeurs de Tchia dévoilaient les éléments clefs de leur jeu vidéo inspiré du Caillou : ses mécaniques de jeu. "Tchia est un monde ouvert très généreux, un bac à sable avec plein de mécaniques", promet Philippe Crifo, cofondateur d'Awaceb.