Météo : le Nord-Est et Ouvéa en vigilance jaune fortes pluies et orages

Huit communes sont placées en alerte jaune fortes pluies et orages dans les Loyauté et le Nord-Est. Des orages menacent Ouvéa, Ouégoa, Houaïlou, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié et Ponérihouen.

Les prévisionnistes de Météo-France NC appellent à la vigilance. "[Le] risque de pluies fortes et orageuses [se renforce] cet après-midi et la nuit suivante", indiquent-ils.

