Gérald Darmanin encourage "la révolution énergétique" et "le new deal du nickel" en Nouvelle-Calédonie

"Dans nos discussions générales, il y a à la fois une question institutionnelle à la suite du troisième référendum, une question électorale pour tenir les élections provinciales en mai 2024, une question de compétences, ainsi qu’une question économique et de production d’énergie autour du nickel, il est temps désormais d’y réfléchir". Accompagné du ministre délégué Jean-François Carenco, Gérald Darmanin a visité ce samedi en matinée l’usine de Doniambo. L’image après la décision en fait, puisque l’État a une nouvelle fois aidé la SLN mi-février à travers un prêt d’urgence de 4,8 milliards de francs. De quoi "garantir l’année au moins pour la vie des salariés" a observé le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.

Le gouvernement parisien, qui pourtant "n’a pas la compétence sur le nickel", a déboursé, en six ans, 2,5 milliards d’euros pour soutenir la filière. Et "l’État ne donnera plus d’argent aux usines de Nouvelle-Calédonie, tant qu’on n’a pas un projet industriel pensé, réfléchi" a répété Gérald Darmanin. Une phrase similaire ou presque avait été entendue dès le premier jour du déplacement, vendredi à Koné,.

"Souveraineté "

Il faut donc changer de projet industriel, "nous avons l’année 2023 pour y travailler". Le visiteur invite à réfléchir sur "la révolution énergétique en Nouvelle-Calédonie". La fabrication des batteries pour les voitures électriques suscite un boom de la demande du métal. "Quelle est la souveraineté en matière de nickel pour notre pays de manière générale, et la place de la Nouvelle-Calédonie dans cette souveraineté ? C’est une réflexion extrêmement importante" a avancé Gérald Darmanin après avoir, ce samedi en fin de matinée, assisté à une coulée de ferronickel et échangé avec des salariés dans la salle de contrôle.

L’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’économie doivent établir un diagnostic de la filière nickel sur le territoire. Les conclusions permettront d’éclairer politiques et acteurs, et de tracer "le "new deal" (la "nouvelle donne" en français, Ndlr) du nickel en Nouvelle-Calédonie".