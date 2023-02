La SLN annonce un résultat net de - 29,8 milliards de francs

10 heures. Dans un communiqué diffusé en matinée, la SLN annonce une destruction de trésorerie de - 8,364 milliards de francs à l'issue de l'exercice 2022, et un résultat net à - 29,8 milliards de francs. "Face à la dégradation de sa trésorerie, la SLN a élaboré au quatrième trimestre un Plan de Progrès d'Urgence de 10 milliards de francs d'économies" note la direction de Doniambo. En 2023, "sous réserve d'un fonctionnement normal des opérations", l'objectif de volumes d'exportations de minerai de nickel s'élève autour de 3,5 millions de tonnes humides, et la production de l'usine à plus de 45 000 tonnes de nickel dans du ferronickel.

8 heures. Le groupe signe un exercice historique. "Eramet réalise une année record en 2022, avec de nouvelles progressions de nos productions minières" se félicite la Pdg Christel Bories. Son chiffre d’affaires décolle de 37 %. Le résultat net s’envole de 148 %. "L’année écoulée marque également la finalisation de notre repositionnement stratégique et l’accélération de notre désendettement" poursuit la dirigeante. Eramet s’en réjouit : l’an passé, au Gabon, Moanda confirme son statut de première mine de manganèse au monde avec une production qui a quasi doublé sur les cinq dernières années, et Weda Bay en Indonésie est devenue la première mine de nickel au monde, avec un positionnement sur le premier quartile de la courbe des coûts de l’industrie.

Dépréciation d’actif

L’affaire en Nouvelle-Calédonie est beaucoup plus compliquée. L’EBITDA – le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement – de la SLN est en baisse de – 26 %, "reflétant les difficultés persistantes de la filiale dans un contexte de très fortes intempéries" souligne Eramet. Les exports de minerai de nickel à faible teneur se sont établis à 3 millions de tonnes humides, stable par rapport à 2021. La production et les ventes de ferronickel sont en progression de 5 % à respectivement 40 900 et 41 300 tonnes. "Sur l’année, le fonctionnement de l’usine de Doniambo a cependant été fortement perturbé par les difficultés d’alimentation en minerai et en électricité". Le cash cost, ou coût de production, s’est élevé à 8,2 dollars US la livre en moyenne sur 2022, "en hausse de 17 %, reflétant une très forte augmentation du coût de l’énergie, principalement l’électricité et le charbon (dont le prix a plus que doublé par rapport à 2021), mais également des frais fixes, conjuguée à une baisse de la productivité". Dans ce contexte morose, la Société-Le Nickel a subi une dépréciation d’actif de – 124 millions d’euros, ou près de 15 milliards de francs. " Le nickel rencontre des difficultés globales en Nouvelle-Calédonie" a observé Christel Bories, selon le journal économique Les Echos. "Il faut remettre tout le système à plat pour trouver une solution structurelle. Nous collaborons avec les provinces et l’État français pour y parvenir ". La SLN enregistre son onzième exercice déficitaire d’affilée, après -1,3 milliard en 2021 et -8,5 milliards en 2020. Le niveau de la perte devrait être révélé d’ici peu.

