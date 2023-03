La Nouvelle-Zélande reprend sa campagne de bourses

La crise sanitaire et la fermeture des frontières avaient interrompu le programme de bourses ouvert par la Nouvelle-Zélande aux étudiants de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie et de Wallis-et-Futuna. Il reprend. La campagne de recrutement est lancée. Les étudiants intéressés ont jusqu’au 7 avril inclus pour envoyer leur dossier de candidature. Les conditions : avoir 18 ans minimum, le bac, un bon niveau d’anglais, un casier judiciaire vierge, démontrer l’intérêt de la formation demandée pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, avoir effectué la majorité de sa scolarité en Nouvelle-Calédonie, y résider depuis les deux dernières années, etc.

À la clé : la prise en charge des frais scolaires, des frais de séjour (logement, nourriture, transports, loisirs), la couverture médicale, les frais de visa, la visite médicale et les examens liés au visa.

Les candidats doivent remplir un formulaire d’expression d’intérêts et le soumettre au consulat général de Nouvelle-Zélande, présenter un document officiel attestant de leur niveau d’anglais ou passer un test. Les départs sont programmés de juillet 2023 à janvier 2024.

Les personnes intéressées par le dispositif peuvent contacter le consulat de Nouvelle-Zélande au 27 25 43 ou envoyer un mail à nznoumea@mfat.net pour connaître tous les critères d’éligibilité, les formalités à remplir et les pièces à fournir.