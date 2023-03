Les forces armées de Nouvelle-Calédonie au secours du Vanuatu après les cyclones

Ce dimanche matin, le navire d’Entrecasteaux de la Marine nationale est arrivé au Vanuatu pour apporter du matériel de secours (notamment pour le déblaiement, mais aussi des tentes) au territoire frappé ces derniers jours par deux cyclones, Judy et Kévin, mais également par un tremblement de terre de magnitude 6,5.

Ce matin, le d’Entrecasteaux, navire de la @MarineNationale, est arrivé au Vanuatu pour apporter du matériel de secours (matériel de déblaiement, tentes…) et l’assistance de nos secouristes.@SebLecornu @MinColonna pic.twitter.com/78IJi2Y8Jc — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 5, 2023

"Ces cyclones, qui n’ont pas fait de victime, ont provoqué d’énormes dégâts matériels coupant l’électricité et amenant à des ruptures d’approvisionnement d’eau dans une grande partie du pays, a souligné le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer Gérald Darmanin, arrivé au Vanuatu ce dimanche matin. Des vivres, trois stations d’épuration d’eau et une vingtaine de militaires et d’agents de la sécurité civile ont été déployés. Nous avons aussi fait un pont aérien, un avion est arrivé ce dimanche matin avec une tonne de denrées alimentaires et d’autres arriveront ces prochains jours." Juste après le passage du second cyclone, Kévin, les FANC avaient effectué des vols de reconnaissance pour évoluer les dégâts (comme ils l’avaient fait après le premier cyclone) et la capacité des infrastructures à recevoir de l’aide prévue par voie maritime ou aérienne.