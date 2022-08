Échanges avec le Vanuatu : l’UNI répond à ceux qu’elle considère comme des "donneurs de leçon"

La signature vendredi d’un accord entre les gouvernements calédonien et vanuatais sur le développement des échanges économiques et commerciaux avec notre voisin a suscité de nombreuses réactions de la part des loyalistes et de la FNSEA-NC, syndicat représentatif des exploitants agricoles. Les opposants à la démarche fustigeant "un accord commercial perdant pour la Calédonie" et exprimant leur "incompréhension" quant au fait d’importer des produits agricoles cultivés localement.

Le groupe UNI au Congrès a tenu mardi à réagir à cette levée de boucliers. La formation indépendantiste, qui rappelle les relations qui nous lient par conventions depuis vingt ans avec l’archipel voisin et l’importance de nos relations avec l’ensemble mélanésien, estime que ces propos "dénigrent ce choix de partenaire régional alors que les Calédoniens investissent beaucoup" au Vanuatu, qui est "leur destination touristique préférée".

"Cultiver sciemment le catastrophisme économique"

L’UNI considère que ces critiques visent à "cultiver sciemment le catastrophisme économique" alors que ceux qui les tiennent "ont contribué au déficit abyssal" du pays "par manque de courage politique". Quant à la crainte de voir déferler des produits chinois exonérés de droits de douane, l’UNI estime qu’ils sont "déjà importés et n’ont pas attendu cet accord pour envahir le marché calédonien".

Mettant en avant "une politique régionale à hauteur des enjeux" que leurs détracteurs "n’ont jamais daigné engager" l’Union nationale pour l’indépendance salue ce "premier pas qui nous permettra de dresser les contours d’une politique commerciale et régionale" et réaffirme son soutien au gouvernement dans "cette volonté de renforcer nos échanges et de consolider nos liens dans la région".

Enfin, l’UNI "tient à préciser à tous ces donneurs de leçon que leurs homologues du gouvernement n’ont fait aucune contestation lors de la réunion de collégialité de la semaine dernière" au cours de laquelle le sujet a été évoqué.