500 millions d’aides pour les collectivités du Pacifique

L’Assemblée nationale vient d’adopter en dernière lecture les deux projets de lois constituant le bloc de mesures destinées à la préservation du pouvoir d’achat des Français, présentés dans l’urgence afin de faire face aux effets de l’hyperinflation générés par le conflit en Ukraine.

Faire face à l’inflation

" C’est dans ce cadre que nous avons travaillé, entre parlementaires ultramarins de la majorité, issus des deux chambres (Assemblée Nationale et Sénat) et représentant les trois collectivités du Pacifique, afin d’interpeller le Gouvernement sur la situation de nos territoires et que nous avons défendu un amendement qui aboutit au versement d’une aide directe d’un demi-milliard de francs, indique le député Nicolas Metzdorf. Ce budget sera consacré au versement d’aides alimentaires face à une inflation conjoncturelle qui vient surenchérir un niveau de prix structurellement bien plus élevé qu’en Métropole, ce qui place les ménages les plus modestes en situation de précarité."

Organisations caritatives

Concrètement, "ces aides seront destinées à financer des mesures d’aides alimentaires au profit de nos compatriotes les plus fragiles, que les organisations caritatives (Secours Catholique, Saint Vincent de Paul, Croix Rouge, … ) reçoivent quotidiennement", précise le député Philippe Dunoyer.