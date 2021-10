Le Mouvement des Océaniens indépendantistes demande l’annulation de la rentrée scolaire

Les protocoles sanitaires instaurés pour la rentrée scolaire ne rassurent pas le Mouvement des Océaniens indépendantistes (MOI). Le parti demande "à l’ensemble des élus de la Nouvelle-Calédonie de renoncer" à la rentrée scolaire dans les collèges, lycées et écoles du territoire.

Les plus grands reprennent les cours à partir du 12 octobre. Les plus petits, à partir du 18. Le mouvement craint "une nouvelle vague de contamination" et ne veut pas "exposer [les] enfants à ce risque". Selon le MOI, la "multiplication des déplacements et des regroupements qu’engendre la reprise scolaire multiplie automatiquement les risques".

Contre l’obligation vaccinale

Le parti indépendantiste en profite pour réitérer son opposition à l’obligation vaccinale.