Paul Néaoutyine adresse un message à l’attention des familles endeuillées

"C’est avec émotion que j’apprends au quotidien les tristes nouvelles liées aux décès de personnes atteintes du Covid" écrit Paul Néaoutyine, président de la province Nord, dans un communiqué "à l’attention des familles endeuillées". "J’adresse aux familles, aux proches et amis des défunts mes sentiments émus et mes sincères condoléances. Dans les jours à venir, j’invite la population à la vaccination et à continuer de respecter les mesures de précautions sanitaires en vigueur, ceci afin de limiter au maximum la propagation du dit virus".

Un peu plus tôt, le mouvement politique de Paul Néaoutyine, l’Union nationale pour l’indépendance, avait également publié un courrier en ce sens. Parce que "la vaccination constitue à ce jour le seul rempart contre la propagation du Covid-19" signe Victor Tutugoro. "Depuis près d’un mois, notre pays vit avec le confinement et le couvre-feu, au rythme de l’expansion fulgurante du Covid-19. Cette situation bouleverse nos habitudes et nos modes de vie. Aujourd’hui, nous comptons plus de 7 500 cas positifs et plus de 120 morts dans notre population. Les décès concernent majoritairement les Kanak qui sont partiellement vaccinés" observe l’élu du Nord.

L’implication de tous

"Malgré les nombreux appels à la vaccination émanant de nos responsables politiques et institutionnels, de nos responsables d’église, de nos responsables coutumiers, des spécialistes et professionnels du corps médical, nous déplorons qu’une bonne partie de la population ne soit pas vaccinée".

Le gouvernement collégial de Nouvelle-Calédonie a annoncé le prolongement du confinement. "La sortie de cette crise dépend de l’implication de chacun d’entre nous" insiste Victor Tutugoro. "Le groupe Union nationale pour l’indépendance apporte son entière confiance et salue la responsabilité politique du gouvernement collégial dans cette situation de crise".