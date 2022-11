Daniel Goa conserve la présidence de l’Union calédonienne

Le président Daniel Goa a été une nouvelle fois porté ce dimanche à la tête de l’Union calédonienne, lors du 53e congrès à Bourail, à la tribu d’Azareu. L’homme de Hienghène a obtenu, au second tour, 120 voix, contre 61 pour Roch Wamytan, une surprise. Étaient aussi dans la course au premier round Pierre-Chanel Tutugoro et Mickaël Forest.

L’arrivée de Daniel Goa à la présidence du parti avait été saluée au 43e congrès organisé en novembre 2012 à la Foa, deux mois après le décès soudain de Charly Pidjot au Vanuatu.

