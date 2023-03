Gérald Darmanin : un projet industriel nouveau pour le nickel en 2023, sinon "nous n’aiderons plus"

Une nouvelle fois, comme à la fin du mois de novembre, Gérald Darmanin a parlé de l’avenir du nickel dans le Nord à Koné, ce vendredi matin. Premier temps de sa visite de trois jours, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer s’est entretenu avec Paul Néaoutyine, président de la province Nord. "Si nous arrivons à produire une énergie moins chère en Nouvelle-Calédonie, nous parviendrons à exporter le nickel plus facilement" a estimé le locataire de la place Beauvau à l’issue de la rencontre. Et puis "il n’est pas normal qu’en France, alors qu’on installe des usines de batteries électriques, notamment dans la région du Nord-Pas-de-Calais, on n’achète pas encore du nickel calédonien, pour de nombreuses raisons". Une perspective est donc à nouveau évoquée : un des schémas d’avenir pour le nickel calédonien doit s’inscrire dans une dimension voire une priorité nationale, à l’heure où le métal, élément essentiel à la fabrication des batteries de véhicules électriques, est promis à une demande croissante sur le marché.

Vision

À Koné, le message a été répété. L’État français a déboursé, en six ans, 2,5 milliards d’euros pour soutenir la filière, et a accordé mi-février un prêt d’urgence de 4,8 milliards de francs à la SLN, société au bord de la cessation de paiements. "Au cours de cette année 2023, il doit désormais y avoir un projet industriel nouveau, sans quoi nous n’aiderons plus le nickel en Nouvelle-Calédonie, et je crois que le président Néaoutyine est parfaitement d’accord avec cette vision des choses" a appuyé Gérald Darmanin. L’Inspection générale des finances et le Conseil général de l’économie doivent établir un diagnostic de la filière nickel sur le territoire. La mission démarrera dans les prochains jours. Souhaité par la Première ministre Élisabeth Borne, un groupe de travail dédié au secteur doit également se mettre en place.

"Tout le monde a bien compris"

"Il ne peut pas y avoir d’avenir pour la Nouvelle-Calédonie s’il n’y a pas un nouveau projet industriel pour le nickel" a répété le ministre, accompagné de Jean-François Carenco, ministre délégué aux Outre-mer. "Qu’il s’agisse d’une Nouvelle-Calédonie ancrée dans le territoire de la République française ou, demain, parce qu’elle voudra accéder, si elle le souhaite, à l’auto-détermination". Le sujet est sur la table, "tout le monde a bien compris que ce projet industriel devait être élaboré par les acteurs eux-mêmes", la compétence "nickel" étant locale. "Nous sommes là pour faciliter et pour aider" a souligné Gérald Darmanin. L’État a apporté son aide financière, et est prêt à amener son soutien sur l’énergie, sur l’exportation, sur la transformation des procédés et sur l’avenir des trois usines, "avouez que c’est une main tendue et j’imagine que tout le monde va la serrer. "

