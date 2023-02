Hugues Vhemavhe officiellement destitué de la présidence du Sénat coutumier

Fin de l’imbroglio au Sénat coutumier. Une délibération parue jeudi au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie vient d’officialiser la révocation du sénateur Hugues Vhemavhe de la fonction de président du Sénat coutumier et la nomination de Victor Gogny pour le remplacer.

La délibération indique que cette décision a été prise "vu la condamnation pénale du 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nouméa d’Hugues Vhemavhe pour conduite alcoolisée et sans permis de conduire, d’un véhicule de l’institution" mais également "vu les troubles suscités dans l’opinion publique et dans les conseils coutumiers et créés par les délits et par les décisions prises unilatéralement par le président Hugues Vhemavhe".

C’est donc la fin de la période de trouble au Sénat coutumier, divisé depuis plusieurs semaines sur le cas de Hugues Vhemavhe.