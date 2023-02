Le FLNKS annonce l’unité des indépendantistes avant la rencontre avec le ministre Darmanin

"Ça fait longtemps que l’on attendait ce moment-là" souffle André Forest, président de l’USTKE. Au terme du 41e congrès du FLNKS ce dimanche soir à la salle omnisports de l’Anse Vata, Nouméa, les représentants de la mouvance indépendantiste viennent d’acter, dans une déclaration, "la trajectoire unique qui fixe le cadre des discussions bilatérales de décolonisation". Ces échanges doivent démarrer dans les prochains jours avec le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en visite. De l’USTKE et Parti travailliste à "Inaatr ne Kanaky" et Rheebu Nuu, une dizaine d’organisations politiques, syndicales, religieuses, et coutumières, ont répondu à l’appel d’unité du FLNKS. "L’ensemble de la mouvance indépendantiste confirme la contestation de la troisième consultation du 12 décembre 2021" et "les conditions de réouverture des discussions ne peuvent se tenir qu’en bilatérales de décolonisation pour poser ensemble le cadre de l’accession à la pleine souveraineté et à l’indépendance" indique la déclaration qui insiste sur la notion d'"unité" de la sensibilité politique. "Une unité pour faire bloc contre les projets affichés des non-indépendantistes". Toutes les formations invitées ce week-end seront représentées dans le Comité stratégique indépendantiste, ou CSI. Les membres de ce groupe doivent se retrouver mardi afin de préparer dans les détails la rencontre avec le ministre Gérald Darmanin.

Plus d’informations à venir