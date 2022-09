Le Parti travailliste tacle sévèrement l’Éveil océanien de Milakulo Tukumuli

Les derniers passages médiatiques de Milakulo Tukumuli n'ont pas du tout plu à Louis Kotra Uregei. Si le Parti travailliste souligne la légitimité démocratique du "parti communautaire Éveil océanien dans son combat institutionnel pour l'amélioration de la situation sociale et économique de la population", la formation de LKU "ne reconnaît pas, et ne reconnaîtra jamais, le droit à l'Éveil océanien […] de s'arroger une prétendue légitimité de se positionner en “arbitre politique” dans les discussions sur l'avenir politique de notre pays, entre l'État français renforcé de la droite locale et le mouvement indépendantiste de Kanaky". Selon Louis Kotra Uregei, dans un communiqué, "la prétendue “troisième voie ou troisième case” et le soi-disant message “Oui mais pas maintenant” restent clairement, pour le Parti travailliste, de la foutaise et des fantasmes politiciens “à la tukumulisme”!"

Avant d'appeler à la vigilance "face aux manipulations […] d'où qu'elles viennent" et à la construction "ensemble" d'"une perspective sociétale objective dans la pleine souveraineté", le président du PT observe que "le peuple autochtone wallisien et futunien, également colonisé dans son propre pays, a vocation à s'affranchir de la tutelle directe de l'État français".