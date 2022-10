Les Loyalistes et l'Avenir en confiance remettront une déclaration commune au ministre Gérald Darmanin

Afin de préparer la réunion bilatérale jeudi avec le ministre des Outre-Mer Gérald Darmanin, et la Convention des partenaires le lendemain autour de la Première ministre Elisabeth Borne, "les membres des formations politiques non indépendantistes se sont rencontrés" mercredi à Paris dans le but "d’établir une position commune", indiquent dans un communiqué Sonia Backès, Thierry Santa, Alcide Ponga, Françoise Suve, Nina Julié, Gil Brial, Nicolas Metzdorf, Christopher Gygès, Willy Gatuhau et Virginie Ruffenach. Autrement dit, les cadres des groupes Les Loyalistes ainsi que l'Avenir en confiance. En revanche, le nom des leaders de Calédonie ensemble ne figure pas en bas de la page. Le mouvement "était invité mais a décliné" la proposition, "ce que nous regrettons" ajoutent les signataires.

"Valeurs fondamentales"

De cette réunion est sortie une décision : la rédaction d’une déclaration commune entre les formations politiques présentes "qui vient rappeler nos valeurs fondamentales à l’aube de l’ouverture des discussions". Ce document sera remis au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin et au ministre délégué chargé des Outre-mer Jean François Carenco lors de la bilatérale de jeudi entre l’État et les non-indépendantistes. Son contenu sera donc révélé à l’issue de l’entretien.

"Afin de garantir le choix qui a été exprimé par trois fois de rester au sein de la République, il était essentiel pour nous d’obtenir et d’exprimer un consensus le plus large possible sur les points sur lesquels nous ne transigerons pas" précisent les signataires du communiqué.