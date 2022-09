" Ne vous méprenez pas, je vois Sonia Backès à Paris"

Le ministre des Outre-Mer a rencontré ce mercredi matin les élus de la province Sud réunis à la Maison bleue. Si le ton est resté cordial, il n’a pas mâché ses mots. "À ceux qui ont dit que j’étais un ministre au rabais, je leur dis une insulte que je ne prononcerai pas ici. Je suis le représentant du président de la République et de la première Ministre et du ministre de l’Intérieur, a indiqué Jean-François Carenco. Ne vous méprenez pas, on fait équipe. Je vois Sonia Backès à Paris. Je l’ai vu durant 1h30 à Paris avant ma visite pour qu’on se cale."

Jean-François Carenco s’est ensuite entretenu en privé avec le premier vice-président de la province Sud, Philippe Blaise, le deuxième, Gil Brial et quelques élus de la collectivité.