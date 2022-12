"Pas question de réorganiser un référendum" réaffirme Darmanin à l'Assemblée nationale  

Lors des questions ouvertes tenues ce mardi à l'Assemblée nationale, le député Nicolas Metzdorf a interpellé le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sur le dossier calédonien en lui demandant des précisions sur "le calendrier et la méthode" concernant le statut institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. "La situation n'est pas réglée. Il nous faut encore écrire un nouveau statut dans la République et modifier la Constitution."

En réponse, Gérald Darmanin a réaffirmé "qu'il n'est pas question de réorganiser un référendum dans le quinquennat du président de la République [...] mais [la France] est toujours ouverte à l'autodétermination, puisque c'est le cas dans la Constitution de la République, dans un exercice qu'il nous faut définir ensemble."

Pour rappel, durant ses sept jours de visite dans le pays, Gérald Darmanin, s'est attaché à démontrer son total investissement dans le dossier calédonien et à renouer le dialogue avec les indépendantistes, notamment de l'Union calédonienne. Une visite ministérielle qui a suscité plus d'espoirs que de certitudes. Les prochains mois seront décisifs dans la qualité des relations.