Pour Jean-François Carenco, le référendum de projet en 2023 est une évidence

Actuellement en déplacement en province Nord, le ministre est revenu sur ses propos tenus sur le plateau de Caledonia lundi soir, expliquant que le référendum de projet ne pourrait être tenu à la date initiale. "Je ne crois pas qu'il y ait un référendum de projet en juillet/septembre 2023", assurait-il alors.

Cette déclaration avait soulevé ce mardi matin quelques interrogations dans le camp des non-indépendantistes. Le propos sont différents ce matin.

"Que cela change-t-il s’il se déroule entre juillet et septembre ?"

" L’engagement de l’État, c’est qu’il y aura un référendum de projet en 2023. Je ne l'ai pas remis en cause, au contraire. Je veux que ce soit un référendum consensuel, avec un projet, a finalement expliqué Jean-François Carenco avant sa rencontre avec les élus de la province Nord. On a pris huit mois de retard avec les élections. Ce référendum de projet, il a toujours été question qu’il ait lieu. Je regrette un peu que l’on se soit mal compris. Il n’y a aucun sujet là-dessus. Que cela change-t-il [s’il se déroule, NDLR] entre juillet et septembre ? Je n’en sais rien, c’est vous qui le direz. Le référendum de projet est une évidence, je viens pour ça ".