Les bilatérales avec l’État au centre d’une convention du FLNKS à Dumbéa

Le Front de libération national kanak et socialiste en discussion autour des bilatérales.

Depuis ce samedi matin, à Dumbéa, les leaders du FLNKS et les militants sont réunis en convention extraordinaire autour de trois grands thèmes : "les bilatérales avec l’État", "l’unité indépendantiste et la gouvernance du FLNKS" et "les relations extérieures".

"Depuis l’ouverture de la période référendaire, le FLNKS n’a eu de cesse de réclamer des bilatérales auprès de l’État colonial. Notre demande a toujours été classée sans suite avec une volontaire claire de l’État de mener des discussions éparpillées afin de semer le trouble", a fait savoir le mouvement indépendantiste dans un communiqué, ajoutant que "c’est sur la base du bilan 2022 et des propositions des groupes de pressions que nous lancerons le débat et que nous arrêterons le cadre des bilatérales pour accéder sereinement à l’avènement de Kanaky en 2025".

Dans l’assistance, Roch Wamytan, Daniel Goa, Mickaël Forrest, Aloisio Sako, Jean-Pierre Djaiwé ou encore Gilbert Tyuienon, Pascal Sawa et Pierre-Chanel Tutugoro.

La fin des travaux du FLNKS est prévue en fin d’après-midi.