Roch Wamytan voit un danger dans la disparition des Nouvelles calédoniennes

Le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Roch Wamytan, vient d’adresser un message sur la mise en liquidation du journal Les Nouvelles calédoniennes.

"On peut mesurer la force d’une démocratie à la qualité et à l’indépendance de sa presse. Cette situation de déficit de presse écrite nous afflige. A l’heure où le Congrès réfléchit au renforcement de la démocratie calédonienne avec la venue d’une commission d’experts internationaux, voir disparaître Les Nouvelles calédoniennes nous affecte profondément" écrit le patron de l’institution du boulevard Vauban.

"Un maillon essentiel"

"Ce quotidien historique a vu se faire et défaire l’actualité politique, sociétale, culturelle et sportive depuis 1971. Notre presse quotidienne locale, c’est : un maillon essentiel de l’information éclairée, pour se forger une opinion citoyenne ; un maillon essentiel de notre vie quotidienne, au travers de l’affichage des services et des rendez-vous de notre vie culturelle ; un maillon essentiel de notre lien social, notamment loin de la capitale, pour la Brousse et nos îles" poursuit Roch Wamytan. "La mise en liquidation du journal, qui a accompagné plusieurs générations pendant plus d’un demi-siècle, est une bien triste nouvelle pour ses salariés, pour les Calédoniens et plus largement pour la démocratie en Nouvelle-Calédonie. Je souhaite qu’une solution soit trouvée au plus vite pour sauvegarder le quotidien ainsi que l’ensemble de ses équipes".