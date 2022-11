Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 29 novembre 2022

Politique : les intentions sont là, place à l'action

Gérald Darmanin et Jean-François Carenco sont arrivés lundi matin à Nouméa. Si la journée n'a pas été marquée par des annonces, les deux responsables ont présenté leurs intentions. Renouer le dialogue pour établir une feuille de route, "un chemin", afin de préparer l'avenir d'une "Calédonie dans la République".

Mine : le loyer passe, l'opposition reste

Sonia Backès, Jacques Lalié, Roch Wamytan, Gil Brial, Nicolas Metzdorf, Alosio Sako et Brieuc Frogier. La composition du groupe d'élus auteurs du dépôt de la proposition de loi du pays renvoie à un événement : la signature le 4 mars 2021 de l'accord politique sur le projet de cession de l'usine du Sud. Intégré dans l'accord politique sur la cession de Vale NC, le principe de l'amodiation de concessions minières a été adopté au Congrès. Mais le débat ne semble pas fini.

La fonction publique territoriale toujours mobilisée

L'intersyndicale Fédération des fonctionnaires, Soenc fonction publique et Cogetra était mobilisée, lundi, pour demander la revalorisation du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires, agents contractuels et retraités de la fonction publique.Toute la matinée, puis l'après-midi, ils ont espéré une rencontre. "Nous allons être reçus par le gouvernement, nous attendons juste l'heure", a expliqué Steeve Teriitehau, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, au fil de la journée, en ce lundi de mobilisation.

Cicéron et Simone Veil au programme de l'épreuve de philosophie du baccalauréat

Un peu plus de 2 000 élèves de terminale générale et technologique ont planché, ce lundi matin, sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Si certains ont "limité la casse", d'autres sont sortis satisfaits. Prochaine et dernière étape du bac, après les deux épreuves de spécialité passées fin octobre : le grand oral, organisé de mercredi à vendredi.

La capitale passe aux toilettes sèches

Une vingtaine de nouveaux sanitaires ont fleuri en ville depuis le début d'année. Il s'agit de toilettes sèches, installées pour la plupart dans les parcs et jardins familiaux." On avait surtout des toilettes chimiques, type WC de chantier ", explique Christophe Nielly, chef de la subdivision propreté urbaine. Le dispositif coûtait cher à la location et à l'entretien (entre 100 000 et 120 000 francs par mois pour un seul). En parallèle, existaient des toilettes autonettoyantes, sept aujourd'hui." Depuis 2019, nous avons mis en place un schéma d'implantation des sanitaires ", poursuit Christophe Nielly. Le but : rendre plus cohérente la distance entre deux toilettes publiques, en fonction de l'usage des habitants. Et retirer les anciens sanitaires chimiques pour les remplacer par des toilettes sèches à la technologie plus vertueuse pour l'environnement.

Les données spatiales au service de l'environnement

Lundi matin marquait l'ouverture du Symposium géospatial d'Océanie. L'événement, qui s'étale jusqu'à dimanche, réunit scientifiques et pouvoirs publics régionaux autour de l'imagerie et l'observation spatiale et de son potentiel comme outil d'aide à la gestion.

Mobilisation face à l'insécurité autour de Saint-Louis

Une soixantaine de personnes se sont réunies, lundi soir, devant la gendarmerie du Mont-Dore, regrettant l'absence de solutions face aux incidents sur la RP1. Un rassemblement pas tout à fait étranger à la venue du ministre Darmanin.

Païta : le service de garderie du matin menacé de suppression

Alors que les inscriptions aux services périscolaires 2023 viennent d'ouvrir, l'absence d'une option pour l'accueil des enfants le matin sème l'inquiétude chez les familles. Si aucune décision n'a été prise, la mairie confirme qu'une suppression de ce service de garderie, trop onéreux au goût de l'exécutif, est envisagée.

Noël s'invite à la maison Célières jusqu'au 21 décembre

Le Noël de la maison Célières revient pour sa quatrième édition, ce mercredi. Des ateliers et animations diverses seront proposés aux enfants pour la journée de lancement et, jusqu'au 21 décembre, les visiteurs pourront profiter d'une exposition sur le thème des Noël calédoniens d'antan.

Rallye : spectacle, suspense et révélations

Alexis Barbou et Isabelle Verrier ont remporté le championnat 2022 le week-end dernier. Tomo Valley a confirmé une saison spectaculaire, pleine de rebondissements avec l'éclosion de pépites.