[VIDÉO] Roch Wamytan : "Toutes les sensibilités politiques seront respectées"

"Pour la première fois depuis l’accord de Nouméa signé en 1998, se dessine une conjoncture institutionnelle inédite : deux indépendantistes sont présidents des deux principales institutions de la Nouvelle-Calédonie, le Congrès et le gouvernement, a déclaré Roch Wamytan pour son discours d’intronisation. C’est un grand moment apprécié par certains, et qui laisse d’autres interrogateurs sur l’avenir. Mais c’est un immense défi qu’il faudra de toute façon relever impérativement et collectivement, car nous sommes des insulaires tous embarqués sur la même pirogue, relever ce défi, en toute humilité avec sincérité, force et courage. En gardant à l’esprit que l’accord de Nouméa a créé un système institutionnel dans lequel le Congrès est au centre. Il est l’assemblée parlementaire du pays et un lieu ouvert d’échanges et d’expression libre de toutes les sensibilités politiques calédoniennes."

Le leader indépendantiste le sait, c’est dans un contexte très particulier qu’il présidera l’assemblée ces prochains mois.

"Pour conclure, je m’engage à assumer pleinement mes responsabilités en sanctuarisant notre institution qui ne peut être instrumentalisée en permanence et plus particulièrement en cette période précédant la 3e consultation du 12 décembre. Je considère que la campagne référendaire doit se passer à l’extérieur de l’hémicycle et je ferai en sorte que les débats internes puissent conserver la sérénité nécessaire au cours de cette période de 4 mois. Je veillerai que nos débats soient empreints de respect mutuel et de sagesse à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres face à la population calédonienne et aux enjeux pays. Toutes les sensibilités politiques seront respectées afin de permettre au congrès d’assurer son rôle institutionnel au cœur de la démocratie calédonienne."

