Confinement strict de 15 jours pour la Nouvelle-Calédonie à partir de demain

Louis Mapou indique que trois personnes sont contaminées. Une première non vaccinée est hospitalisée hospitalisée au Médipôle depuis plusieurs jours pour une pathologie. Elle est symptomatique depuis une semaine environ et non vaccinée.

Une deuxième, vaccinée et asymptomatique a été diagnostiquée à La Tontouta.

Une troisième personne vivant sur les îles Loyauté a été évasanée et placée en réanimation au Médipôle.

" Ce sont des situations sociétales très différentes, mais aucune de ces personnes n'a voyagé récemment", indique le président du gouvernement.." Des investigations sont en cours. Leurs proches sont isolés. Ces personnes n’ont aucun lien les unes avec les autres. Le virus circule en Calédonie Il est possible que plusieurs dizaines de Calédoniens soient infectés."

"Nous avons décidé d’un confinement strict de la population à compter de demain, mardi à midi."

Tous les établissements seront, comme l'UNC, fermés dès demain matin et pour 15 jours. Les crèches à midi, demain.

Le transport Raï sont suspendus à compter de demain soir à minuit. Bars, restaurants, discothèques et nakamals seront fermés mardi à midi.

Patrice Faure, indique les restrictions. Les déplacements sont interdits en dehors de ceux qui sont du domicile au travail, pour une vaccination, pour aller à un rendez-vous médical urgent ou pour s'aérer en famille dans un laps de temps réduit.

Les attestations, le port du masque et les gestes barrière font leur retour en Calédonie.

Les forces de l'ordre seront mobilisées pour sanctionner les sorties sans attestation ou motif impérieux.

"L'objectif est de casser les chaînes de contamination", indique le répresentant de l'Etat. " Nous savons avec vos élus pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour respecter ces consignes."

Deux numéros verts sont mis en place :

Le 050202 mis en place par le gouvernement, destiné à répondre aux personnes présentant de la fièvre et une toux inhabituelles. Les appels au 15 devant être réservées aux urgences vitales.

Le 266326 mis en place demain dans la journée par le haussariat, destiné à répondre aux questions sur les mesures mises en place durant ce confinement.