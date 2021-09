Covid-19 : 109 nouveaux soignants de Métropole arrivent en renfort ce soir

Ils sont attendus dans la soirée de samedi à l’aéroport de Tontouta.

Pour faire face à la flambée de l’épidémie et à la saturation des structures hospitalières du pays, l’État a dépêché 109 nouveaux soignants de Métropole en renfort. Ils viendront "appuyer les équipes des établissements hospitaliers, de la direction des affaires sanitaires et sociales et des hospitels. Ajoutés aux 70 arrivés mardi, ce sont près de 180 personnels projetés depuis la métropole qui agiront au service des malades", indique le haut-commissariat.

Cette nouvelle équipe est constituée de 103 soignants issus des rangs de la réserve sanitaire et six autres se sont portés candidats à titre individuel dans le cadre d’un appel lancé par les agences régionales de santé.

Dans la soirée de mardi, déjà, 70 personnes ont débarqué sur le territoire pour prêter main-forte à la communauté médicale.