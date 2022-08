Covid-19 : les mesures liées aux voyages vers la Métropole levées

Depuis le 1er août, date de la fin de l'état d'urgence sanitaire, les restrictions imposées à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, quelle que soit la provenance des voyageurs, sont levées.

De même, au départ de la Nouvelle-Calédonie vers la Métropole ou vers les pays d'outre-mer (à l'exception de Wallis-et-Futuna) toutes les obligations sont abrogées. Les voyageurs n'ont donc plus aucune formalité sanitaire à accomplir pour entrer ou sortir de Métropole ou d'un territoire ultramarin.

Concrètement, cela signifie que le passe sanitaire, l'examen de dépistage virologique (test antigénique ou RT-PCR), le justificatif d'un motif impérieux, l'attestation sur l'honneur de non-contamination et d'engagement à se soumettre à un test de dépistage deux jours après l'arrivée en Nouvelle-Calédonie n'ont plus lieu d'être. Et ce, quel que soit le pays ou la zone de provenance.

En revanche, les voyageurs à destination des pays étrangers doivent continuer à se conformer à la réglementation en vigueur dans chaque pays visité. Malgré la fin de ces mesures d'urgence, la direction des Affaires sanitaires et sociales préconise toujours des mesures de prudence. Elle incite les voyageurs à pratiquer un autotest deux jours après leur arrivée en Nouvelle-Calédonie. Des tests gratuits sont à leur disposition à l'arrivée à La Tontouta. Elle recommande toujours fortement le port du masque dans les avions, les aéroports et dans les lieux fréquentés par des personnes fragiles.

Léger recul du taux d'incidence

La levée de ces mesures intervient alors que le taux d'incidence en Calédonie a marqué un léger recul lors de la semaine écoulée pour s'établir à 595 pour 100 000 habitants au lieu de 604. 1 614 cas positifs ont été confirmés depuis une semaine. Le nombre de cas actifs est de 2 400. Enfin, 68 254 personnes sont considérées comme guéries par les services médicaux qui les ont accueillies.