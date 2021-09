Le bilan s’alourdit de seize morts, mercredi 22 septembre. Dans son point presse quotidien, le gouvernement a annoncé les derniers chiffres de la situation sanitaire.

Depuis le début de la crise, le 7 septembre, 49 personnes ont perdu la vie à cause de la Covid-19. 4 727 ont été testés positives au virus et 52 se trouvent en réanimation.

Hospitalisé à 4 mois

La plus jeune personne hospitalisée à cause de la Covid-19 n’a que quatre mois. Elle se trouve au service pédiatrique du Médipôle. La plus jeune personne décédée était âgée de 41 ans.