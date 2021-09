Manifestation des antivax à Nouméa : une partie de la classe politique scandalisée

La manifestation de samedi matin n’en finit plus de faire parler.

À l’initiative de Réinfo Covid-NC, de collectifs et syndicats, un peu moins de 2000 personnes, selon le décompte du haut-commissariat (4000, selon les organisateurs), se sont regroupées près du rond-point Berthelot, à Nouméa, pour dénoncer l’obligation vaccinale et le pass sanitaire.

Cette manifestation, autorisée par le haussariat, au cours de laquelle la distanciation sociale a été difficile à respecter, a scandalisé une partie de la classe politique loyaliste.

Dans un communiqué de presse, Le Rassemblement-Les Républicains s’est dit "profondément choqué de la manifestation" et a "déploré" l’autorisation de manifester "alors que des Calédoniens meurent, chaque jour, principalement parce qu’ils ne sont pas vaccinés ; alors que les familles endeuillées ne peuvent pas veiller leurs morts selon leurs traditions respectives ; alors que tous nos personnels de santé luttent jusqu’à épuisement pour sauver des vies humaines face à la brutalité du variant delta ; alors que les Calédoniens responsables s’astreignent à respecter un confinement strict afin de freiner la propagation du virus".

Le parti de Thierry Santa a partagé "son incompréhension totale de cette décision" car ce regroupement "augmente le risque de transmission du virus entre personnes non vaccinées, mais d’autre part, il apparaît totalement incohérent de demander à nos concitoyens de respecter strictement le confinement mis en place et d’autoriser dans le même temps une manifestation à risque".

Autre réaction, celle de Philippe Gomès. Le député a qualifié l’autorisation du haussariat "d’invraisemblable". Le responsable considère que cette manifestation représente "un cluster géant. On est sûr que ceux qui y participent ne sont pas vaccinés donc hypercontagieux. Et que les conditions posées par l’arrêté, notamment le maintien d’une distance de deux mètres entre chaque personne, ne sont pas respectées". Dès lors, le patron de Calédonie ensemble a demandé de "la clarté" du côté du représentant de l’État : "on ne peut pas appeler les Calédoniens à rester chez eux, à n‘accompagner leurs défunts que dans la limite de dix personnes, à saluer le courage des soignants qui sont en première ligne, et autoriser mille personnes à manifester".

Une polémique à laquelle a répondu le haut-commissaire Patrice Faure qui a rappelé que les organisateurs du mouvement "se sont conformés aux dispositions du décret-loi de 1935 réglementant le droit à manifester, liberté fondamentale, de façon à prévenir les troubles de l’ordre public". Pour le représentant de l’État, les conditions étaient réunies : déclaration plus de 72 heures avant l’évènement, réunions de sécurité, service d’ordre interne pour faire respecter le périmètre autorisé, l’horaire du rassemblement et le respect des mesures sanitaires.

"Le Conseil d’Était a jugé en 2020 que la liberté de manifester ne pouvait être supprimée, y compris en temps de confinement", a ajouté Patrice Faure.

Un argumentaire qui a aussitôt fait de nouveau réagir Philippe Gomès qui a persisté, "la manifestation des antivax pouvait juridiquement être interdite".

Du côté des forces loyalistes, toujours, le membre du gouvernement Christopher Gygès a également pris la parole sur le sujet : "nous faisons face à une épidémie de non vaccinés. Pendant ce temps, les collectifs antivax n’ont rien trouvé de mieux que d’organiser une manifestation, histoire d’accélérer un peu plus la propagation du virus. C’est un manque de respect absolu pour toutes les forces vives qui se battent pour sauver des vies. Mais cette irresponsabilité est balayée devant la solidarité dont fait preuve la majorité des Calédoniens".