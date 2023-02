Réforme du Ruamm : les professionnels de Santé libéraux seront aussi dans la rue mardi

Les professionnels de santé ont annoncé dans un communiqué s'associer au mouvement de contestation des Organisations Professionnelles de Travailleurs Indépendants (U2P, MEDEF, CGPME, Les Chambres Consulaires) du 28 février 2023.

"Dans une période alarmante sur le devenir de l'offre de soins du territoire nécessitant des décisions du pays pour favoriser l'attractivité de nos professions", cette proposition de loi portée par l’Éveil océanien "propose de diminuer encore plus notre pouvoir d'achat. Pour rappel, la plupart de nos professions n'ont connu aucune revalorisation depuis plus de 10 ans. Le versement de certaines indemnités leur a été retiré (pour un travail toujours effectué) afin de collaborer à l'effort général d'économies de la Santé."

Tout augmente sauf la rémunération des soins

Les professionnels de santé libéraux rappellent, à titre indicatif, que le prix du gasoil est passé de 96 Frs à 188 Frs en 2022 alors que la rémunération des soignants pour se déplacer au domicile des malades n'a pas changé (+0%). L'indice général des prix à la consommation des ménages est passé de 90.25 en 2010 à 103,18 (+12.93). La rémunération des soignants pour un soin n'a pas changé (+0%).

"La taxe générale (TSS puis TGC) s'applique à tous nos achats professionnels, sans que nous ne puissions la facturer. On est passé de 6% à 11% et 22% pour nos achats de matériels. La rémunération des soins n'a pas augmenté (+0%). Et maintenant, le Ruamm, auquel nous cotisons en tant que libéraux menace d'augmenter jusqu'à 13,5%."

Et de conclure : "L'offre de soins a déjà fortement diminué depuis plusieurs années. Tous les membres du gouvernement et du Congrès en ont connaissance. Il leur appartient donc de décider par leurs votes de l'avenir de la prise en charge de la santé de chacun des habitants de Nouvelle Calédonie."