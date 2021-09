[MàJ] L’obligation vaccinale pour la population adoptée par le Congrès

[MàJ 12 heures] L’obligation vaccinale pour l’ensemble des adultes calédoniens (sauf contre-indication médicale) a, sans surprise, été adoptée à l’unanimité, en fin de matinée.

Pour comprendre : l'essentiel des mesures votées par la commission permanente

Les employés des hôpitaux, ports et aéroports ont jusqu'au 31 décembre pour se faire vacciner, sous peine d'une amende de 175 000 francs.

Le reste de la population majeure, sauf contre-indication médicale attestée par un médecin, est tenue de se faire vacciner sans sanction pour le moment. Les élus veulent faire appel au " sens civique " des Calédoniens.

Ces mesures entrent en vigueur dès leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire " le plus rapidement possible ", a indiqué Philippe Michel, secrétaire de la commission permanente du Congrès.

Ces mesures constituaient un préalable pour que le Premier ministre signe un décret obligeant les passagers entrants en Nouvelle-Calédonie à être vaccinés.

[10 heures] Les élus de la commission permanente du Congrès examinent ce matin le texte sur l’obligation vaccinale, qui doit concerner les personnes entrant sur le territoire, mais également les Calédoniens majeurs, sauf contre-indication médicale.

Sonia Backès, Guy-Olivier Cuénot, Isabelle Kaloi-Bearune, Virginie Ruffenach et Philippe Michel ont pris la parole avant l’examen à proprement parler du texte pour afficher leur " union sacrée " sur ce texte, comme l’avaient annoncé les différents chefs de groupe en début de semaine.

" La meilleure décision pour protéger notre population, c’est d’inciter à la vaccination ", ont-ils successivement expliqué en substance, affichant un fort consensus, " même si c’est un sujet qui divise les Calédoniens et le monde entier ", a complété Milakulo Tukumuli, qui préside pour la première fois la commission permanente.

Rappel à l’ordre

L’élu de l’Eveil océanien a également eu l’occasion de rappeler à l’ordre "une première et une dernière fois" le public présent, après qu’une personne a lancé "il faut des médicaments", à l’occasion d’une sortie théâtrale. "On peut ne pas être d’accord, mais il faut se respecter les uns et les autres", a précisé Milakulo Tukumuli.

À l’ouverture de la séance, une dizaine de personnes étaient présentes devant le Congrès à l’appel du collectif Re-info covid.

La séance est à suivre en direct :

Plus d’informations à venir.