[VIDÉO] Désertification médicale : " on va droit dans le mur "

Le syndicat des médecins libéraux (SML) tire la sonnette d’alarme. Après avoir fait appel à une société d’audit pour établir un état des lieux du système de santé calédonien, la médecine libérale se dit " très inquiète " de l’évolution de la densité médicale sur le caillou. Pour le Docteur Nouwen, chirurgien ORL et membre du SML, le constat est sans appel : " on est vraiment un désert médical, et les perspectives sont très mauvaises. "