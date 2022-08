Aircal : l'UT-CFE-CGC, toujours en grève, dénonce le management "déviant" de l'entreprise

L’union territoriale CFE-CGC a tenu, ce samedi matin, à rappeler les raisons du conflit qui oppose le syndicat, en grève depuis cinq jours, à la direction d’Air Calédonie. "Notre préavis est bien lié au management et à la promotion interne", a ainsi souligné Christophe Coulson, président du syndicat majoritaire au sein de la compagnie aérienne.

"Un management déviant fait en sorte que plus 50 % des effectifs d’Aircal sont aujourd’hui en grande souffrance et en grande détresse." Le syndicat en appelle au gouvernement et à l’État qui, "via la direction de l’Aviation civile est responsable de ce qui relève de la régulation aéronautique".

Pour Christophe Coulson, la situation actuelle fait peser un danger sur les passagers de la compagnie, le syndicat souhaite donc "alerter les autorités sur leurs responsabilités en cas d’accident".

Samuel Hnepeune, le PDG d'Air Calédonie, s'est également exprimé, via un communiqué de presse diffusé ce samedi matin. Selon lui, "il est évident que le président de l'UT-CFE-CGC a voulu de façon opportuniste profiter de la situation relative au mouvement social lancé par l'USTKE pour tenter de mettre à genoux la compagnie dans

une période de forte affluence et de retour du trafic touristique".

Le président directeur général de la compagnie aérienne réitère également sa demande auprès de la Nouvelle-Calédonie, "qu'à l'instar des dispositions du code des transports applicables en Métropole, il soit mis en place, en Nouvelle-Calédonie, des mesures particulières en cas de grève dans les entreprises assurant une mission de service public telle qu'Air Calédonie".

Des réunions toute la journée

Des réunions entre la direction de la compagnie aérienne et le gouvernement, puis entre le syndicat et le gouvernement doivent se dérouler dans la journée.

Pour l’UT-CFE-CGC, "il faut sortir au plus vite du conflit, trouver une solution, mais pas à n’importe quel prix".

En début de matinée, Jacques Lalié, le président de la province des Îles, s’est exprimé devant l’aérodrome de Magenta. Il a demandé aux syndicats de suspendre leur mouvement de grève le temps de la rentrée scolaire. Il a également encouragé les chefs d’établissements de la province à faire preuve de compréhension quant au possible absentéisme de nombreux élèves en début de semaine prochaine.

Programme des vols de ce samedi

Ce samedi, trois rotations entre Nouméa et l’Île des Pins sont prévues. Les départs de Magenta sont prévus à 12h20, 15h20 et 17h40 et ceux de l’Île des Pins à 13h20, 16h20 et 18h40. Air Calédonie indique que les passagers en attente de transfert ont été repositionnés en priorité sur ces vols.

Trois rotations vers Maré sont également prévues.

Départ de Magenta : 12h50, 14h30 et 17h10. Départ de Maré : 14 heures, 15h40 et 18h20.