L'Adie et la SIC collaborent pour l'accès à l'entrepreneuriat à Kaméré

En marge de la semaine de l'économie sociale et solidaire organisée par l'agence française de développement (AFD), la société de gestion immobilière (SIC) et l'association pour le droit à l'initiative économique (Adie) ont signé, le 18 novembre, une convention de partenariat en faveur de l'entrepreneuriat populaire dans les quartiers de Kaméré et Tindu.

Grâce à cette convention, la SIC met à la disposition de l'Adie, dès janvier 2023, un local situé à la Résidence Kaméré 2000. L'objectif ? Permettre une plus grande proximité avec les porteurs de projets pour leur permettre de valoriser leurs talents et de s'insérer par le biais de la création d'entreprise.

Ce partenariat s'inscrit également dans la stratégie "lien social durable" de la SIC qui encourage les initiatives tournées vers la revitalisation économique des quartiers et la réduction des vulnérabilités et inégalités.