Mobilisation devant le gouvernement : les fonctionnaires attendent d’être reçus

L’intersyndicale Fédération des fonctionnaires, Soenc fonction publique et Cogetra devrait être de nouveau reçue par le gouvernement ce lundi matin. Les syndicats se réuniront de nouveau en milieu de matinée, pour décider de la suite du mouvement, si la rencontre n’a pas encore eu lieu.

Depuis l’adoption d’un décret, le 1er juillet 2022, en Métropole, les fonctionnaires rémunérés par l’État ont vu le point d’indice, base de calcul de leur salaire, s’accroître de 3,5 %. Si jusqu’ici la Nouvelle-Calédonie avait toujours suivi la Métropole sur cet ajustement pour ses fonctionnaires territoriaux, elle n’a pas voulu s’aligner ce coup-ci.





"On veut retrouver du pouvoir d’achat, explique Steeve Teriitehau, le secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires, on veut bien faire un geste et accepter une revalorisation de 0,5 % en janvier 2023, de façon à nous laisser six mois supplémentaires pour travailler sur l’élaboration du budget supplémentaire avec les nouvelles recettes de la réforme fiscale qui arriveraient, mais il est impensable d’accepter ce que l’on nous propose pour l’instant, soit un seul groupe de travail en juillet 2023."

Selon l’intersyndicale, une vingtaine d’agences d’OPT a travers le pays sont fermées.