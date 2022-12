Plus de 2000 salariés du privé dans la rue ce vendredi 

Depuis 9 heures au départ du parking de la Moselle, plus de 2000 personnes du secteur privé défilent pour demander une revalorisation des salaires, dans l'ensemble des branches, de 6 % le 1er janvier prochain. Un arrêt de deux heures est prévu devant le siège du Medef.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, cet appel à la manifestation est intersyndical (FO, USTKE, Cogetra, Fédération des fonctionnaires, Usoenc, CSTNC). Au début du mois, les négociations annuelles ont été stoppées, syndicat et patronat ne parvenant pas à discuter correctement. "On nous défie et, surtout, on sent une fin de non-recevoir sur nos demandes", expliquait il y a quelques jours Fidel Malalua, représentant de l'USTKE.