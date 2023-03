Réforme du Ruamm : le FLNKS met en garde contre toute "tentative de désinformation"

"Le FLNKS met en garde contre toute tentative de déstabilisation : on ne touche pas à nos deux institutions ! Depuis leur mise en place en 1988 les indépendantistes ne les ont jamais bloqués pour contester un quelconque texte de loi." Dans un communiqué, le FLNKS a tenu à réagir aux actions menées par le collectif "Agissons Solidiaires".

"Manque d’information"

"La levée de bouclier sur le terrain relève d’un manque d’information, de manipulation d’une partie de la classe politique loyaliste et de leur relais dans les établissements publics et sur le terrain, écrit Pierre Chanel Tein Tutugoro, secrétaire général du FLNKS. Le FLNKS dénonce notamment l’attitude des chambres consulaires, qui sont sorties de leur rôle qui est d’accompagner les acteurs économiques dans leur développement et non pas d’appeler à une quelconque mobilisation. Nous sommes donc face à de la mauvaise foi, le dossier est déjà dans une phase d’engagement avancé : avec la création de la délibération de la commission spéciale RUAMM au congrès de la NC ou encore la participation des salariés au CCS depuis le 1er janvier 2023."

L’ensemble des structures appelées à s’organiser

