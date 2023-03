Réforme du Ruamm : "la mobilisation va s’accentuer"

La venue du ministre de l’Intérieur marquera une trêve. Mais sans surprise les organisations patronales et les chambres consulaires annoncent que la mobilisation va reprendre dès la semaine prochaine. "Un communiqué de presse, cosigné par 5 membres du Gouvernement et diffusé ce soir [mercredi], rend malheureusement compte que les informations transmises oralement hier par M. Yannick Slamet n’engageaient manifestement que le porte-parole du gouvernement et non le gouvernement lui-même, déplorent-ils. Les membres de l’exécutif, à l’exception des cosignataires du communiqué, ont donc exprimé leur refus de se saisir du dossier " réforme du Ruamm " et choisi de maintenir leur engagement aux côtés de ceux qui portent ce projet au Congrès. Cette décision, radicalement contraire aux propos tenus hier, dit également le peu de cas qui est fait de la très large mobilisation de mardi."

"Qu’ils prennent acte !"

Les contestataires annoncent : "Que les membres de l’exécutif ayant décidé ce jour de se désolidariser des propos de leur collègue en prennent donc acte à leur tour : cette mobilisation va s’affirmer, s’accentuer, s’affermir. Elle va s’affirmer et s’accentuer sans que nous perdions de vue les responsabilités qui sont les nôtres. Les actions en cours de réflexion auront donc lieu la semaine prochaine, après le départ du ministre, M. Gérald Darmanin, dont la visite ne saurait être troublée, tant les enjeux qu’elle suppose sont grands."

Le soutien des dizaines de milliers de travailleurs indépendants

Et de conclure : "C’est aussi cela être responsable. Nous l’avons été hier, nous le serons demain, et nous continuerons à porter cette responsabilité collective la semaine prochaine, avec le soutien des dizaines de milliers de travailleurs indépendants et d’entrepreneurs que vous refusez d’entendre."