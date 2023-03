Les infirmiers libéraux entament une grève illimitée des nouveaux soins

En décembre, ils avaient mis fin au mouvement au bout de 24 heures après avoir été reçus par la Cafat et la gouvernement. Une rencontre avec Yannick Slamet a eu lieu la semaine dernière. "On pensait que des choses allaient changer", explique Laure Favereau, présidente du syndicat. Fin 2022, l'annonce de l'ouverture de huit nouveaux cabinets conventionnés à Nouméa, Dumbéa, Païta et le Mont-Dore avait fait déborder le vase. Ils l'avaient ressentie comme la preuve du manque d'attention des administrations face à leurs difficultés.

"Nous n'arrivons plus à contenir l'augmentation des charges." Les indemnités de déplacement n'ont pas été révisées depuis douze ans alors que les prix de l'essence augmentent, les actes n'ont pas non plus été revalorisés, précise le syndicat, qui craint maintenant les conséquences d'une éventuelle réforme du Ruamm. "Cette fois, nous ne nous arrêterons pas tant que les choses ne changeront pas."

"L'arrêt de la prise en charge de nouveaux soins signifie que les patients en sortie de chirurgie, du Médipôle, etc. devront rester hospitalisés."