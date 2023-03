La fin d’une belle aventure pour le groupe Melchior

"Réunis en assemblée générale le mercredi 8 mars 2023, la direction et les actionnaires du groupe Melchior ont décidé de demander la mise en liquidation du groupe auprès du Tribunal mixte de commerce de Nouméa", a annoncé ce vendredi matin la direction du groupe Melchior. Le tribunal se prononcera définitivement le 16 mars.

Par conséquent, Les Nouvelles Calédoniennes, Le Gratuit et les autres supports cesseront de paraître. Les IRN arrêteront leur activité. Seule NRJ Nouvelle-Calédonie continuera d’émettre.

Le groupe Melchior a racheté au groupe Hersant Les Nouvelles Calédoniennes en 2013. Après neuf années de pertes, il a été placé en procédure de sauvegarde le 26 avril 2021. Depuis lors, la construction du plan de sauvegarde s’est articulée autour des objectifs de baisse des coûts, de recherche d’un modèle numérique et de relais de croissance.

Ce plan a été validé fin 2022 et mis en place au 1er janvier 2023.

" Malgré ce plan et toutes les actions mises en œuvre depuis des années, ni le groupe Melchior, ni Les Nouvelles Calédoniennes n’ont pu trouver un modèle économiquement viable et identifier des pistes de rétablissement durable, souligne la direction dans un communiqué. Face à cette situation et conformément aux obligations légales, le groupe a demandé la liquidation pour préserver les droits des salariés. Des centaines de personnes ont contribué à cette aventure, des milliers nous ont soutenus et c’est avec beaucoup de tristesse que nous sommes aujourd’hui contraints de demander cette liquidation.

Le groupe Melchior remercie l’ensemble des équipes et s’attachera durant cette période transitoire à préserver les droits de ses salariés."