Les retraités demandent une revalorisation des pensions

Des retraités étaient aux côtés des salariés du privé lors de la manifestation du 16 décembre. "On se bat aussi pour notre pouvoir d’achat", lance Jean Hnaissilin, secrétaire général adjoint du syndicat des ouvriers et des employés de Nouvelle-Calédonie (Soenc) retraités, jeudi matin, dans les bureaux de l’Usoenc. L’intersyndicale, qui regroupe également le syndicat des retraités territoriaux, la Cogetra, l’association des pensionnés civils et militaires et l’amicale des retraités des communes rurales, y était réunie pour faire part des revendications exprimées aux groupes politiques du Congrès et au gouvernement, "sans retour. Les politiques nous méprisent".

"On appelle donc les retraités du public et du privé à manifester en masse dans les rues l’année prochaine". Ils demandent une revalorisation des retraites pour faire face à une baisse du pouvoir d’achat observée depuis dix ans. Mais aussi d’imposer des délais de paiement aux caisses de retraite complémentaire, qui mettent parfois plus d’un an avant de verser leur dû aux retraités, témoigne Dominique Frontier, du syndicat des retraités territoriaux. Philippe Gravaud, de l’association des pensionnés civils et militaires, a également insisté sur la nécessité d’instaurer un numéro de sécurité sociale reconnu par les différents régimes, calédoniens et métropolitains, pour faciliter les échanges d’informations entre les différents organismes.