Point d'indice : la Fédé menace d'une grève générale illimitée

"Inquiètes du devenir des discussions", la Fédé et la Cogetra ont annoncé qu'un préavis de grève générale illimitée dans la fonction publique (l'ensemble des institutions) sera déposé pour le 28 novembre. C'est donc "la réunion de la dernière chance" qui devra "impérativement déboucher sur une solution consensuelle". Pour rappel, le point d'indice sert à calculer le salaire brut et autres (primes, indemnités...) des fonctionnaires de Calédonie et des agents contractuels, la pension des retraités de la fonction publique ainsi que le montant de l'indemnité versée aux élus locaux. C'est le gouvernement calédonien qui a la charge de fixer la valeur du point d'indice même si elle est habituellement calquée sur celle en vigueur dans les fonctions publiques métropolitaines. En Métropole, justement, l'exécutif a décidé de le revaloriser à 3,5 % à compter du 1er juillet 2022 pour faire face à l'inflation, la plus forte revalorisation depuis 1985. Si le gouvernement de Louis Mapou décidait de revaloriser le point d'indice à 3,5 %, cette mesure aurait un impact sur la masse salariale des employeurs publics de l'ordre de 2,6 milliards de francs par an.