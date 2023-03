Une nouvelle mobilisation contre la réforme du Ruamm mercredi

Le 28 février, une première marche avait mobilisé des milliers de personnes dans les rues de Nouméa, mais également à Bourail et Koné, contre le texte porté par l’Éveil Océanien et déposé au Congrès. Les organisations patronales et les Chambres consulaires avaient dans la foulée prévenu qu’elles n’en resteraient pas là. Elles lancent donc un nouvel appel à manifester le 8 mars sans en préciser pour l’instant les démarches.

"Nous ne bougerons pas"

Mais elles préviennent : "toutes celles et ceux qui seront mobilisés à partir de mercredi ne bougeront pas non plus tant qu’ils n’auront pas la certitude de voir ce projet retiré et reçu l’assurance de la mise en place d’un groupe de travail, placé sous l’égide du Congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de tous les acteurs sociaux."

L'heure et le lieu du rassemblement n'ont pas été encore communiqués