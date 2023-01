Couverture mobile en Nouvelle-Calédonie : où en est-on ?

L’Office a publié un bilan chiffré de la couverture mobile sur la Nouvelle-Calédonie en 2022.

"Le nombre d’utilisateurs Internet mobile est de 70 % en 2022 avec plus de 170 000 utilisateurs, indique l’OPT. Pour répondre à l’explosion des usages, l’OPT-NC poursuit ses objectifs."

L’année dernière, 31 nouveaux sites mobiles ont été créés en 2022 et 11 nouvelles extensions en 4G +, soit 478 sites mobiles au total dont 458 sont équipés en 4G.

En 2025, le but est d’atteindre une couverture en THD mobile de +98 % de la population avec un réseau 100 % 4G et à 50 % 4G +. Au premier trimestre 2022, la couverture 4G s’étendait à 88 % du territoire et plus de 96 % des Calédoniens qui disposent du réseau mobile…

L’Office présente une carte interactive de la Nouvelle-Calédonie destinée à découvrir la couverture mobile sur la Calédonie. À retrouver en cliquant ici.