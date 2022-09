Dernier jour mercredi pour payer en ligne sa taxe foncière

La contribution foncière s'applique aux propriétaires de terrain et de construction (parcelle et terre agricoles, maison individuelle, appartement, commerce, etc.). Cette taxe est due une fois par an. Son montant est communiqué au contribuable en mai et peut être payé jusqu'au 31 août. Mais ceux qui optent pour le règlement en ligne disposent d'un délai jusqu'au 14 septembre. Passé ce jour, une majoration de 10 % du montant de l'impôt s'applique.