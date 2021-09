L'actualité en Nouvelle-Calédonie du mardi 14 septembre 2021

[GROS PLAN] Un couvre-feu est instauré de 21 heures à 5 heures

Le haut-commissaire Patrice Faure met en place un couvre-feu pour une période de 15 jours, à partir de mardi, de 21 heures à 5 heures. Durant cette période, l'ensemble des commerces, sans exception, devront rester fermés. Tous les déplacements seront également interdits sauf pour les travailleurs. Explications.

"Il ne faut pas que les élèves qui n'ont pas Internet soient oubliés"

Assurer la continuité pédagogique pour les élèves qui ne disposent pas d'une connexion Internet illimitée nécessite encore des ajustements. Lundi, le vice-rectorat, la direction de l'enseignement et des bénévoles se sont rendus dans deux squats pour évaluer les besoins.

"On aimerait voir les mesures de soutien"

Dans les commerces concernés par les nouvelles restrictions, certains patrons s'impatientent. Yannick Slamet a assuré lundi que des mesures d'ordre économique seront prises "très prochainement" par le gouvernement.

Vaccination, relèves et coopération, l'armée face au défi de la crise sanitaire

Confrontés à la crise sanitaire et au confinement, les militaires des Forces armées de Nouvelle-Calédonie se sont adaptés. Le général Valéry Putz, commandant supérieur des Fanc, a pour objectif d'atteindre 100 % de vaccination dans ses rangs d'ici début octobre.

Le gouvernement annonçait 256 nouveaux cas lundi matin

La Nouvelle-Calédonie entame sa deuxième semaine de crise sanitaire. Le porte-parole du gouvernement fait le point sur la situation. Une adaptation du Sas sanitaire est nécessaire. Ce qui implique que les personnes en septaine termineront leur isolement à domicile.

Noïc Garioud à nouveau champion du monde

Trois courses, trois podiums, dont deux victoires : le Calédonien de 19 ans a impressionné aux Mondiaux en Hongrie.

3e dose : les plus de 65 ans au rendez-vous

Personnes âgées de plus de 65 ans, personnes fragiles ou personnel médical, ils sont près de 222 à avoir reçu une troisième dose de vaccin, lundi, à l'hôtel de ville de Nouméa, et à Ko We Kara.

Un premier cas détecté à Canala

Gilbert Tyuienon vient de le confirmer et appelle la population à se faire vacciner.

Que faire si l'on est cas contact ou que l'on pense être malade ?

Le gouvernement a diffusé une série de recommandations suivant les cas.

Ces broussards, confinés loin de chez eux

Elles travaillent ou étudient à Nouméa, habitent en ville ou dans le Grand Nouméa et ont décidé d'y rester. Comme d'autres dans cette situation, Elisabeth Godin, Logane Coulon et Raphaëlle Galinié, trois broussardes originaires de Koné, La Foa et Pouembout, ont fait le choix de rester loin de leurs proches. Études, peur de contaminer autrui, proximité du travail, ou encore sécurité : autant de raisons qui expliquent leurs choix.

