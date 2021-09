[GROS PLAN] Le calendrier scolaire encore chamboulé

Le gouvernement a annoncé plusieurs changements d'importance pour la fin de l'année : les vacances d'octobre sont avancées de deux semaines, celles d'été arriveront une semaine plus tôt, soit le 11 décembre. Le vice-rectorat annonce de nombreux aménagements pour les examens, ainsi que de la "bienveillance" dans la correction.

Thierry De Greslan : "Cette épidémie concerne très majoritairement les non-vaccinés"

Décès, proportion de non vaccinés, appel massif à la mobilisation... Quelles sont les annonces clés du point sanitaire de lundi ?

Le Médipôle bientôt saturé, des renforts attendus de Métropole cette semaine

Une centaine de médecins et d'infirmiers vont arriver cette semaine au pays pour aider le personnel soignant éprouvé par ces deux premières de crise sanitaire. Des moyens matériels sont aussi en cours d'acheminement.

Myrielle Dupont-Rouzeyrol, virologue à l'Institut Pasteur NC : "Maintenant que le virus circule, la vaccination est primordiale"

Alors que le nombre de personnes atteintes par la Covid et le nombre de décès ne cessent d'augmenter, à peine plus de 34 % des Calédoniens admissibles au vaccin ont reçu leur deuxième dose. Pour la chercheuse, il est pourtant plus important que jamais.

En temps de crise, la solidarité s'organise

La mise en œuvre du confinement strict a considérablement compliqué la tâche de ceux qui œuvrent pour venir en aide aux plus démunis. Leur présence étant plus nécessaire que jamais en temps de crise, les acteurs de la solidarité du pays s'organisent à leur façon afin de maintenir leurs actions.

Dr Dominique Megraoua : "Un quart des Calédoniens de plus de 65 ans présentent la double peine, obésité et diabète"

Le Dr Dominique Megraoua de l'Agence sanitaire et sociale explique en quoi certaines pathologies chroniques sont des facteurs aggravants de la Covid-19.

Une pharmacienne visée par une plainte pour ses propos antivax

Des prises de position supposées contraires au code de déontologie. Une pharmacienne exerçant sur la commune du Mont-Dore est visée par une plainte déposée à l'Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Calédonie pour ses propos anti-vaccination et risque désormais des sanctions disciplinaires.

Un report de charges pour les entreprises affectées par le confinement

La nouvelle devrait soulager quelques dirigeants d'entreprise. Invité lundi matin de la matinale de NC 1ère, Thierry Santa, membre du gouvernement en charge du travail et de l'emploi, a dévoilé qu'un report de charges "pour les entreprises impactées par le confinement strict" était à l'étude au sein de la cellule économique de l'exécutif.

Féminicide présumé à Toulouse, un Calédonien en garde à vue

Un homme est soupçonné d'avoir tué sa femme dimanche à Toulouse. Le couple était originaire du Caillou.

L'Acapa continue de soutenir ses personnes âgées

Fermée en période de confinement, l'Acapa n'en oublie pas ses adhérents. Tous les jeudis, l'association livre des paniers alimentaires aux plus démunis et isolés d'entre eux.

